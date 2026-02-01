UA

Росія атакує Україну дронами: у Харкові та Запоріжжі лунали вибухи

Фото: вибухи було чути мінімум у двох містах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 1 лютого, вчергове атакують Україну дронами. Під ударом опинилися щонайменше Харків та Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни протягом всього дня та вечора атакували нашу країну безпілотниками.

Зокрема, починаючи з 21:00 ворожі дрони фіксувалися над Сумською, Кіровоградською, Запорізькою, Херсонською та Харківською областями, а також над Чорним морем.

 

Окрім того, приблизно 22:55 у Харкові пролунала серія вибухів, а ще трохи пізніше вибухи були у Запоріжжі. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, в ніч на 31 січня російські окупанти також запустили по Україні дрони. За даними Повітряних сил, ворог атакував нашу країну 90 безпілотниками з п'яти напрямків.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:30, силам ППО вдалося збити і придушити 76 дронів.

При цьому було зафіксовано влучання 14 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони