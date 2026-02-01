Росія атакує Україну дронами: у Харкові та Запоріжжі лунали вибухи

За даними військових, росіяни протягом всього дня та вечора атакували нашу країну безпілотниками.

Зокрема, починаючи з 21:00 ворожі дрони фіксувалися над Сумською, Кіровоградською, Запорізькою, Херсонською та Харківською областями, а також над Чорним морем.

Окрім того, приблизно 22:55 у Харкові пролунала серія вибухів, а ще трохи пізніше вибухи були у Запоріжжі. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.