Росія атакує Україну дронами: у Харкові та Запоріжжі лунали вибухи

Російські окупанти пізно ввечері, 1 лютого, вчергове атакують Україну дронами. Під ударом опинилися щонайменше Харків та Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, росіяни протягом всього дня та вечора атакували нашу країну безпілотниками.
Зокрема, починаючи з 21:00 ворожі дрони фіксувалися над Сумською, Кіровоградською, Запорізькою, Херсонською та Харківською областями, а також над Чорним морем.
Окрім того, приблизно 22:55 у Харкові пролунала серія вибухів, а ще трохи пізніше вибухи були у Запоріжжі. Інформації про наслідки атаки наразі немає.
Станом на 22:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 31 січня російські окупанти також запустили по Україні дрони. За даними Повітряних сил, ворог атакував нашу країну 90 безпілотниками з п'яти напрямків.
Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:30, силам ППО вдалося збити і придушити 76 дронів.
При цьому було зафіксовано влучання 14 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.