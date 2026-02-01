RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия атакует Украину дронами: в Харькове и Запорожье раздавались взрывы

Фото: взрывы были слышны минимум в двух городах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 1 февраля, в очередной раз атакуют Украину дронами. Под ударом оказались по меньшей мере Харьков и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне в течение всего дня и вечера атаковали нашу страну беспилотниками.

В частности, начиная с 21:00 вражеские дроны фиксировались над Сумской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областями, а также над Черным морем.

 

Кроме того, примерно 22:55 в Харькове прозвучала серия взрывов, а еще чуть позже взрывы были в Запорожье. Информации о последствиях атаки пока нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Атаки РФ на Украину

Напомним, в ночь на 31 января российские оккупанты также запустили по Украине дроны. По данным Воздушных сил, враг атаковал нашу страну 90 беспилотниками с пяти направлений.

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить и подавить 76 дронов.

При этом было зафиксировано попадание 14 беспилотников на 9 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони