Росія атакує Україну дронами: де оголосили тривогу

В ніч на 1 грудня російські військові не полишають спроб атакувати Україну дронами. Проте вже не так масштабно, як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Повітряних сил ЗСУ".

Згідно з останніми повідомленнями, рух ворожих дронів наступний:

БпЛА у Сумській області - курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі та в центрі Чернігівської області - курс південний, південно-західний;

БпЛА на межі Чернігівської і Полтавської областей - курс західний;

БпЛА на сході Кіровоградської області змінює курс в напрямку Дніпропетровської.

Через короткий проміжок часу, станом на 00:59, військові ще раз уточнили, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Зокрема, для Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:01 сигнал повітряної продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.