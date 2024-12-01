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Росія атакує Україну дронами: де оголосили тривогу

Неділя 01 грудня 2024 01:02
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Росія атакує Україну дронами: де оголосили тривогу Фото: Росія атакує Україну Шахедами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 1 грудня російські військові не полишають спроб атакувати Україну дронами. Проте вже не так масштабно, як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Повітряних сил ЗСУ".

Згідно з останніми повідомленнями, рух ворожих дронів наступний:

  • БпЛА у Сумській області - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центрі Чернігівської області - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на межі Чернігівської і Полтавської областей - курс західний;
  • БпЛА на сході Кіровоградської області змінює курс в напрямку Дніпропетровської.

Через короткий проміжок часу, станом на 00:59, військові ще раз уточнили, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Зокрема, для Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:01 сигнал повітряної продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Росія атакує Україну дронами: де оголосили тривогу

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж випустили по Україні 10 "Шахедів" і БпЛА невстановленого типу. Силами ППО було збито 8 безпілотників, один було локаційно втрачено, а ще один полетів на окуповану територію.

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