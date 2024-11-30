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Росія випустила по Україні десяток дронів: збили майже всі

Київ, Субота 30 листопада 2024 09:55
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Росія випустила по Україні десяток дронів: збили майже всі Фото: сили ППО збили 8 з 10 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія випустила по Україні десяток дронів у ніч на 30 листопада. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 10 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Пуски були з двох районів - Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Сили протиповітряної оборони збили вісім дронів. Ще один безпілотник локаційно втрачено, інший полетів на окуповану територію.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Остання масштабна атака РФ

Нагадаємо, вночі та зранку 28 листопада росіяни завдали масштабного удару по Україні. Під обстрілом була енергетика та об'єкти інфраструктури.

Були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження у 14 областях України.

Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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