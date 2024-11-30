Росія випустила по Україні десяток дронів: збили майже всі

Росія випустила по Україні десяток дронів у ніч на 30 листопада. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 10 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Пуски були з двох районів - Курська та Приморсько-Ахтарська у Росії. Сили протиповітряної оборони збили вісім дронів. Ще один безпілотник локаційно втрачено, інший полетів на окуповану територію. ППО працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.