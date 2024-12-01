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Россия атакует Украину дронами: где объявили тревогу

Воскресенье 01 декабря 2024 01:02
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Россия атакует Украину дронами: где объявили тревогу Фото: Россия атакует Украину Шахедами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 1 декабря российские военные не оставляют попыток атаковать Украину дронами. Однако уже не столь масштабно, как раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Воздушных сил ВСУ".

Согласно последним сообщениям, движение вражеских дронов следующее:

  • БпЛА в Сумской области - курс южный, юго-западный;
  • БпЛА на севере и в центре Черниговской области - курс южный, юго-западный;
  • БпЛА на границе Черниговской и Полтавской областей - курс западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградской области меняет курс в направлении Днепропетровской.

Через короткий промежуток времени, по состоянию на 00:59, военные еще раз уточнили, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА. В частности, для Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:01 сигнал воздушной продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Россия атакует Украину дронами: где объявили тревогу

Напомним, что прошлой ночью россияне тоже выпустили по Украине 10 "Шахедов" и БпЛА неустановленного типа. Силами ПВО было сбито 8 беспилотников, один был локационно потеря, а еще один улетел на оккупированную территорию.

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