Росія атакує Україну дронами: де існує загроза

Російські загарбники пізно ввечері, 29 грудня, запустили у бік України ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксувалися на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових ворожі безпілотники вже помітили на півночі України. Зокрема в Повітряних силах зауважили, що дрони йдуть за кількома напрямками:

"Шахеди" на півночі Дніпропетровської області йдуть курсом на Полтавську область.

"Шахеди" на півночі Донецької області йдуть курсом на Дніпропетровську та Харківську області.

Зауважимо, що через небезпеку атаки дронів в кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Карта повітряних тривог станом на 21:30 виглядає так: