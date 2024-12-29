Росія атакує Україну дронами: де існує загроза
Російські загарбники пізно ввечері, 29 грудня, запустили у бік України ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксувалися на північному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України.
За даними військових ворожі безпілотники вже помітили на півночі України. Зокрема в Повітряних силах зауважили, що дрони йдуть за кількома напрямками:
- "Шахеди" на півночі Дніпропетровської області йдуть курсом на Полтавську область.
- "Шахеди" на півночі Донецької області йдуть курсом на Дніпропетровську та Харківську області.
Зауважимо, що через небезпеку атаки дронів в кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Карта повітряних тривог станом на 21:30 виглядає так:
Атаки "Шахедів"
Нагадаємо, російські загарбники дуже активно застосовують ударні безпілотники, зокрема "Шахеди" іранського виробництва під час повітряних ударів по території України.
Зокрема сьогодні росіяни атакували "Шахедами" Миколаївську область. Під ударом були Очаків і Чорноморська громада, є поранений.
Зауважимо, що в ніч на 28 грудня росіяни також атакували Україну 16 дронами. ППО збила майже всі безпілотники.
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