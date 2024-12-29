Россия атакует Украину дронами: где угроза

Российские захватчики поздно вечером, 29 декабря, запустили в сторону Украины ударные беспилотники. Вражеские дроны фиксировались на северном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных вражеские беспилотники уже заметили на севере Украины. В частности в Воздушных силах отметили, что дроны идут по нескольким направлениям: "Шахэды" на севере Днепропетровской области идут курсом на Полтавскую область.

"Шахеды" на севере Донецкой области идут курсом на Днепропетровскую и Харьковскую области. Заметим, что из-за опасности атаки дронов в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:30 выглядит так: