Россия атакует Украину дронами: где угроза
Российские захватчики поздно вечером, 29 декабря, запустили в сторону Украины ударные беспилотники. Вражеские дроны фиксировались на северном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
По данным военных вражеские беспилотники уже заметили на севере Украины. В частности в Воздушных силах отметили, что дроны идут по нескольким направлениям:
- "Шахэды" на севере Днепропетровской области идут курсом на Полтавскую область.
- "Шахеды" на севере Донецкой области идут курсом на Днепропетровскую и Харьковскую области.
Заметим, что из-за опасности атаки дронов в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:30 выглядит так:
Атаки "Шахедов"
Напомним, российские захватчики очень активно применяют ударные беспилотники, в частности "Шахеды" иранского производства во время воздушных ударов по территории Украины.
В частности сегодня россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.
Заметим, что в ночь на 28 декабря россияне также атаковали Украину 16 дронами. ПВО сбила почти все беспилотники.
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