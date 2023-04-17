Росія атакує Україну авіабомбами. Єрмак пояснив, що потрібно для захисту

Росія у війні проти України використовує керовані авіабомби. Наші захисники поки не мають достатньої кількості засобів для збиття усіх таких цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Більше систем ПРО та авіація з ракетами класу "повітря-повітря", які здатні вражати цілі на дистанціях у понад 100 км. Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян", - написав Єрмак.

Також він додав, що знищення їх авіації на дальніх рубежах дозволить врятувати життя цивільних та інфраструктуру.