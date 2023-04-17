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Росія атакує Україну авіабомбами. Єрмак пояснив, що потрібно для захисту

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Росія у війні проти України використовує керовані авіабомби. Наші захисники поки не мають достатньої кількості засобів для збиття усіх таких цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Більше систем ПРО та авіація з ракетами класу "повітря-повітря", які здатні вражати цілі на дистанціях у понад 100 км. Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян", - написав Єрмак.

Також він додав, що знищення їх авіації на дальніх рубежах дозволить врятувати життя цивільних та інфраструктуру.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, чому ЗСУ не можуть збивати всі керовані авіабомби Росії.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що окупанти можуть почати регулярно атакувати Україну керованими авіабомбами вагою 1500 кг.

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