Россия атакует Украину авиабомбами. Ермак объяснил, что нужно для защиты

Россия в войне против Украины использует управляемые авиабомбы. Наши защитники пока не имеют достаточного количества средств для уничтожения всех таких целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух-воздух", которые способны поражать цели на дистанциях более 100 км. Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", - написал Ермак.

Также он добавил, что уничтожение их авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру.