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Россия атакует Украину авиабомбами. Ермак объяснил, что нужно для защиты

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Россия в войне против Украины использует управляемые авиабомбы. Наши защитники пока не имеют достаточного количества средств для уничтожения всех таких целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух-воздух", которые способны поражать цели на дистанциях более 100 км. Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", - написал Ермак.

Также он добавил, что уничтожение их авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, почему ВСУ не могут сбивать все управляемые авиабомбы России.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что оккупанты могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми авиабомбами весом 1500 кг.

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