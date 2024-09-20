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Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали у п’яти регіонах

П'ятниця 20 вересня 2024 04:08
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Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали у п’яти регіонах Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА, працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Росія розпочала свою атаку ударними БПЛА пізно ввечері 19 вересня. Поступово повітряна тривога поширилася майже на всю територію України.

Вибухи чули у передмісті Дніпра, у Запоріжжі, у Хмельницькій області та в Івано-Франківську, де, за словами мера, працювали засоби ППО.

Раніше повідомлялося про роботу ППО у Київській області.

19 вересня Російська Федерація завдала удару по місту Суми. Росіяни поцілили пансіонат для людей похилого віку. Одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.

За даними президента Володимира Зеленського, російські окупанти з початку доби застосували для ударів по Україні майже 90 керованих авіабомб. "Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - заявив Зеленський.

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