Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали у п’яти регіонах

В ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА, працювали сили протиповітряної оборони.

Вибухи чули у передмісті Дніпра, у Запоріжжі, у Хмельницькій області та в Івано-Франківську, де, за словами мера, працювали засоби ППО.

Росія розпочала свою атаку ударними БПЛА пізно ввечері 19 вересня. Поступово повітряна тривога поширилася майже на всю територію України.

Раніше повідомлялося про роботу ППО у Київській області.

19 вересня Російська Федерація завдала удару по місту Суми. Росіяни поцілили пансіонат для людей похилого віку. Одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.

За даними президента Володимира Зеленського, російські окупанти з початку доби застосували для ударів по Україні майже 90 керованих авіабомб. "Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - заявив Зеленський.

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