У Київській області працює ППО

У Київській області під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони.

Також ПС попередили про ракетну небезпеку зі сходу.

За даними ПС, "Шахеди" на південному сході від Києва рухаються курсом на південний захід. Також "Шахеди" з півночі Черкаської області рухаються курсом на Білу Церкву. Інша група дронів рухається на Київщину з заходу Полтавщини.

Раніше сьогодні Російська Федерація завдала удару по місту Суми. Росіяни поцілили пансіонат для людей похилого віку. Одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.

За даними президента Володимира Зеленського, російські окупанти з початку доби застосували для ударів по Україні майже 90 керованих авіабомб. "Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - заявив Зеленський.

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