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Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели в шести регионах

Пятница 20 сентября 2024 04:08
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Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели в шести регионах Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 20 сентября воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины. Россия массированно атаковала ударными БПЛА, работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Россия начала свою атаку ударными БПЛА поздно вечером 19 сентября. Постепенно воздушная тревога распространилась почти на всю территорию Украины.

Взрывы слышали в пригороде Днепра, Запорожье, Хмельницкой области и Ивано-Франковске, где, по словам мэра, работали средства ПВО.

Обновлено в 4:59. Звук взрыва слышали в Ровно, сообщили корреспонденты Суспильного.

Обновлено в 05.23. Корреспонденты издания сообщили о взрыве в Хмельницком.

Ранее сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

19 сентября Российская Федерация нанесла удар по городу Сумы. Россияне попали пансионат для пожилых людей. Один человек погиб и 13 получили травмы разной степени тяжести. На месте событий развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

По данным президента Владимира Зеленского, российские оккупанты с начала суток применили для ударов по Украине почти 90 управляемых авиабомб. "Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - заявил Зеленский.

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