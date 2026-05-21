Россия атакует радиоактивными дронами? Игнат объяснил ситуацию с "фоном" от обломков
В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию об использовании россиянами "радиоактивных дронов". Повышенный фон, зафиксированный на обломках одного из сбитых беспилотников, не свидетельствует о новом оружии армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для Новости.LIVE.
Игнат прокомментировал информацию СБУ о превышении радиационного фона на одном из сбитых российских дронов.
По его словам, речь идет не о новых средствах поражения, а об особенностях конструкции старой советской ракеты Р-60, которую российская армия пыталась установить на модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".
Он пояснил, что ракета имеет сердечник из обедненного урана, однако этот материал не является активным и не представляет угрозы.
"Это сплав, там же же неактивный этот уран. Кажется, в соцсети уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой советской еще ракете", - сказал Игнат.
В Воздушных силах призвали не поддаваться панике.
Что предувало
Напомним, вчера в Службе безопасности заявили, что контрразведка и следователи обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российского ударного дрона, которым враг атаковал Черниговскую область 7 апреля 2026 года.
Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка.
По данным СБУ, российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские беспилотники.