Главная » Новости » Война в Украине

Россия атакует радиоактивными дронами? Игнат объяснил ситуацию с "фоном" от обломков

11:02 21.05.2026 Чт
2 мин
В ПС уже расставили все точки над "і"
aimg Ирина Глухова
Россия атакует радиоактивными дронами? Игнат объяснил ситуацию с "фоном" от обломков Фото: на Черниговщине обнаружили повышенную радиацию на обломках российского дрона (t.me/SBUkr)
В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию об использовании россиянами "радиоактивных дронов". Повышенный фон, зафиксированный на обломках одного из сбитых беспилотников, не свидетельствует о новом оружии армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат для Новости.LIVE.

Игнат прокомментировал информацию СБУ о превышении радиационного фона на одном из сбитых российских дронов.

По его словам, речь идет не о новых средствах поражения, а об особенностях конструкции старой советской ракеты Р-60, которую российская армия пыталась установить на модифицированный ударный беспилотник "Герань-2".

Он пояснил, что ракета имеет сердечник из обедненного урана, однако этот материал не является активным и не представляет угрозы.

"Это сплав, там же же неактивный этот уран. Кажется, в соцсети уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой советской еще ракете", - сказал Игнат.

В Воздушных силах призвали не поддаваться панике.

Что предувало

Напомним, вчера в Службе безопасности заявили, что контрразведка и следователи обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российского ударного дрона, которым враг атаковал Черниговскую область 7 апреля 2026 года.

Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка.

По данным СБУ, российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские беспилотники.

В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников