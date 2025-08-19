Росія атакує, поки Зеленський і Трамп працюють заради миру, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поки лідери України, США та Європи шукали шлях до миру у Вашингтоні, Росія завдала масштабного удару по Україні. Він наголосив на важливості зупинки вбивств і стійкого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Це ще раз доводить, наскільки важливо припинити вбивства, досягти стійкого миру та забезпечити надійні гарантії безпеки. У цьому сенсі майбутня зустріч лідерів України, США та Росії може призвести до прориву на шляху до миру. Ми вдячні Сполученим Штатам та президенту Трампу за миротворчі зусилля", - резюмував Сибіга.

Міністр нагадав, що вночі РФ запустила 270 дронів та балістичні й крилаті ракети, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та поранивши цивільних.

Атака РФ по Україні 19 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 270 ударних дронів Shahed та різні безпілотники-імітатори з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, по території України було випущено 5 балістичних ракет "Іскандер-М" з Ростовської та Воронезької областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму, а з акваторії Каспійського моря запущено 5 крилатих ракет Х-101 із стратегічних літаків.

Натомість протиповітряною обороною було знищено або подавлено 236 ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано прямі влучання 4 ракет і 40 дронів на 16 локаціях, а уламки збитих ворожих цілей впали на 3 окремих місця.

Переговори у Білому домі

18 серпня у Білому домі зустрілися президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Головною темою дискусій стали гарантії безпеки для України, і союзники підтвердили готовність надати відповідну підтримку.

Під час зустрічі Трамп тимчасово припинив багатосторонні переговори, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. За підсумками розмови американський президент повідомив про домовленість щодо організації можливого тристороннього саміту за участю Зеленського, який може відбутися в одній із європейських країн.

Трамп підкреслив, що США готові забезпечити гарантії безпеки для України та не виключають направлення американських військових для контролю за виконанням потенційної мирної угоди з Росією.