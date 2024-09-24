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Росія атакує Одесу ракетами: в місті лунають вибухи

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Одесі під час ракетної атаки з боку Росії пролунали вибухи. Окупанти випустили ракети з акваторії Азовського моря.

Вибухи в Одесі прогриміли приблизно о 22:50.

Труханов також повідомив про загрозу застосування ударних БПлА.

Перед цим Повітряні Сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Військові попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, а згодом зафіксували рух ракет у напрямку Одеси.

Нагадаємо, російські війська вдень 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Було пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Внаслідок атаки четверо цивільних людей були поранені.

В Одесі Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели спецоперацію, під час якої було нейтралізовано оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Затримано керівника групи та його помічника.

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ОдесаВійна Росії проти України