Росія атакує Одесу ракетами: в місті лунають вибухи

Нагадаємо, російські війська вдень 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Було пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Внаслідок атаки четверо цивільних людей були поранені.

В Одесі Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели спецоперацію, під час якої було нейтралізовано оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Затримано керівника групи та його помічника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.