Россия атакует Одессу ракетами: в городе раздаются взрывы

Напомним, российские войска днем 20 сентября нанесли ракетный удар по Одессе. Была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа. В результате атаки четверо гражданских людей были ранены.

В Одессе Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой была нейтрализована оперативно-боевая группа военной разведки РФ. Задержан руководитель группы и его помощник.

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