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Россия атакует Одессу дронами: в городе слышна работа ПВО

Вторник 22 июля 2025 02:23
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Россия атакует Одессу дронами: в городе слышна работа ПВО Фото: последствия атаки пока неизвестны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 июля российские оккупанты атакуют Одессу дронами. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В акватории Черного моря вблизи Одессы группа ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях! Работает ПВО", - говорится в сообщении в 02:08.

Накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях.

Обновлено в 02:24

"В городе слышны взрывы", - написал мэр Геннадий Труханов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Россия атакует Одессу дронами: в городе слышна работа ПВО

Обстрелы Одессы

Отметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу. Для атак враг использует баллистику, крылатые ракеты, но чаще всего дроны.

Так, в ночь на 19 июля в городе было слышно мощные взрывы на фоне атак "Шахедов". В результате атаки в 9-этажном доме вспыхнул пожар.

Кроме того, позже стало известно, что по итогу атаки были повреждены следующие объекты гражданской инфраструктуры - жилые многоэтажки, частное домовладение, торговые заведения и транспортные средства.

В полиции рассказали, что один человек погиб, и еще шестеро пострадали.

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