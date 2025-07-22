Россия атакует Одессу дронами: в городе слышна работа ПВО

В ночь на 22 июля российские оккупанты атакуют Одессу дронами. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 02:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Накануне глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях.

"В акватории Черного моря вблизи Одессы группа ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях! Работает ПВО", - говорится в сообщении в 02:08.

Обстрелы Одессы

Отметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу. Для атак враг использует баллистику, крылатые ракеты, но чаще всего дроны.

Так, в ночь на 19 июля в городе было слышно мощные взрывы на фоне атак "Шахедов". В результате атаки в 9-этажном доме вспыхнул пожар.

Кроме того, позже стало известно, что по итогу атаки были повреждены следующие объекты гражданской инфраструктуры - жилые многоэтажки, частное домовладение, торговые заведения и транспортные средства.

В полиции рассказали, что один человек погиб, и еще шестеро пострадали.

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