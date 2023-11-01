Росія атакує "Ланцетами" пріоритетні цілі в Україні, - британська розвідка

Російські безпілотники "Ланцет", ймовірно, є одними з найефективніших нових озброєнь, які Росія використовувала в Україні за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розвідки Міністерства оборони Британії в соцмережі Х .

Як зазначають у відомстві, такі безпілотні призначені для пілотування над територією противника, перебування в повітрі в районі цілі у режимі очікування та атаки.

Відомо, що "Ланцети" виробляє російська авіабудівна компанія Zala Aerо Group. Вона також випускає безпілотники "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей.

"Таким чином Росія використовує "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по українській артилерії", - інформують у зведенні.

Попри це у британській розвідці наголосили, що Україна також досягла успіху з баражуючими дронами.

Відомство зазначило, що зазвичай Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Втім, завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став кроком вперед у тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь.