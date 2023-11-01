Росія атакує "Ланцетами" пріоритетні цілі в Україні, - британська розвідка
Російські безпілотники "Ланцет", ймовірно, є одними з найефективніших нових озброєнь, які Росія використовувала в Україні за останній рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розвідки Міністерства оборони Британії в соцмережі Х.
Як зазначають у відомстві, такі безпілотні призначені для пілотування над територією противника, перебування в повітрі в районі цілі у режимі очікування та атаки.
Відомо, що "Ланцети" виробляє російська авіабудівна компанія Zala Aerо Group. Вона також випускає безпілотники "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей.
"Таким чином Росія використовує "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по українській артилерії", - інформують у зведенні.
Попри це у британській розвідці наголосили, що Україна також досягла успіху з баражуючими дронами.
Відомство зазначило, що зазвичай Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Втім, завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став кроком вперед у тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь.
Що відомо про російські дрони "Ланцет"?
Нещодавно спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти збільшили дальність польоту своїх ударних дронів "Ланцет" на кілька десятків кілометрів.
"Щодо їхніх дронів "Ланцет", то справді останнім часом росіяни почали показувати чудеса їхнього технічного вдосконалення. Бо якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їх можливості польоту збільшилися до 60-70 км", - розповіла Гуменюк.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.