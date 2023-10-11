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Росіяни модернізували ударні дрони "Ланцет": у ЗСУ розкрили деталі

Середа 11 жовтня 2023 18:01
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Росіяни модернізували ударні дрони "Ланцет": у ЗСУ розкрили деталі Фото: росіяни модернізували ударні дрони "Ланцет" (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти збільшили дальність польоту своїх ударних дронів "Ланцет" на кілька десятків кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, окупанти продовжують удосконалювати свої безпілотники і бойові дії все частіше переходять у повітря.

Гуменюк зазначила, що ворог збільшив кількість атак дронами з тимчасово окупованих територій. Зокрема, безпілотники запускають з лівобережжя Дніпра, у тому числі й ті, які скидають осколкові боєприпаси.

"Щодо їхніх дронів "Ланцет", то справді останнім часом росіяни почали показувати чудеса їхнього технічного вдосконалення. Бо якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їх можливості польоту збільшилися до 60-70 км", - розповіла Гуменюк.

Дрони "Ланцет"

ZALA Lancet - це російський баражуючий боєприпас, швидкість руху якого становить до 300 км/год. Максимальна вага дрону - 12 кг.

Як зазначав ще у липні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, Росія збільшує обсяги виробництва "Ланцетів".

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