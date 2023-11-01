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Россия атакует "Ланцетами" приоритетные цели в Украине, - британская разведка

Украина, Среда 01 ноября 2023 12:49
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Россия атакует "Ланцетами" приоритетные цели в Украине, - британская разведка Фото: Россия атакует "Ланцетами" приоритетные цели в Украине (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российские беспилотники "Ланцет", вероятно, являются одними из самых эффективных новых вооружений, которые Россия использовала в Украине за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Британии в соцсети Х.

Как отмечают в ведомстве, такие беспилотники предназначены для пилотирования над территорией противника, нахождения в воздухе в районе цели в режиме ожидания и атаки.

Известно, что "Ланцеты" производит российская авиастроительная компания Zala Aerо Group. Она также выпускает беспилотники "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для выявления целей.

"Таким образом Россия использует "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по украинской артиллерии", - информируют в сводке.

Несмотря на это, в британской разведке подчеркнули, что Украина также добилась успеха с барражирующими дронами.

Ведомство отметило, что обычно Россия использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Впрочем, благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию вооружений.

Что известно о российских дронах "Ланцет"?

Недавно спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты увеличили дальность полета своих ударных дронов "Ланцет" на несколько десятков километров.

"Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Ведь если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", - рассказала Гуменюк.

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