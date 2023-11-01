Россия атакует "Ланцетами" приоритетные цели в Украине, - британская разведка

Российские беспилотники "Ланцет", вероятно, являются одними из самых эффективных новых вооружений, которые Россия использовала в Украине за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Британии в соцсети Х .

Как отмечают в ведомстве, такие беспилотники предназначены для пилотирования над территорией противника, нахождения в воздухе в районе цели в режиме ожидания и атаки.

Известно, что "Ланцеты" производит российская авиастроительная компания Zala Aerо Group. Она также выпускает беспилотники "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для выявления целей.

"Таким образом Россия использует "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по украинской артиллерии", - информируют в сводке.

Несмотря на это, в британской разведке подчеркнули, что Украина также добилась успеха с барражирующими дронами.

Ведомство отметило, что обычно Россия использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Впрочем, благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в том, как Россия использует эту категорию вооружений.