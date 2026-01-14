Росія атакує Київ дронами: в столиці працює ППО

Зранку у середу, 14 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Через невеликий проміжок часу у столиці спрацювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 07:41.
Трохи пізніше, о 07:47 у КМВА попередили, що загроза продовжується, у зв'язку з чим може працювати протиповітряна оборона. Одразу після цього в столиці було чути роботу ППО.
Станом на 07:56 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що ворог останнім часом почав частіше атакувати Київ, застосовуючи для ударів дрони, балістику і крилаті ракети.
Зокрема, цієї ночі в столиці теж була оголошена тривога, але через загрозу балістики. На щастя, пусків ракет не було.
Однак в інші дні ситуація була іншою. Зокрема, в ніч на 9 січня росіяни завдали комбінованого удару по енергетиці та будинках у столиці. В результаті обстрілу в місті дуже погіршилася ситуація зі світлом, причому на лівому березі всі ці дні діяли і продовжують діяти екстрені відключення.
Крім того, в ніч на 13 січня ворог теж запустив у напрямку столиці дрони, балістику і крилаті ракети. Під ударом знову опинилася енергетика, через що екстрені відключення ввели по всьому місту.
У компанії ДТЕК вчора ввечері розповіли, що тепер ситуація на правому березі столиці стала гіршою і такою ж, як на лівому.