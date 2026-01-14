Росія атакує Київ дронами: в столиці працює ППО

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 07:41.

Трохи пізніше, о 07:47 у КМВА попередили, що загроза продовжується, у зв'язку з чим може працювати протиповітряна оборона. Одразу після цього в столиці було чути роботу ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:56 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.