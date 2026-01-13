Ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого
У Києві тривають екстрені відключення зі світлом. Ситуація на правому березі погіршилася і тепер така сама, як і на лівому березі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
"Який статус у столиці зараз. Усе місто перебуває в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилася до рівня лівого берега", - сказав він.
За словами Коваленка, зараз надходить велика кількість заявок про проблеми зі світлом. Близько 70% виїздів - це умовно хибні. Люди подають заявки через те, що світла менше, ніж очікувалося.
"Тільки 30% це реальні проблеми, де потрібне втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Тому що дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він дійсно потрібен", - додав він.
Удари по Києву
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках.
Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Уже п'ятий день там діють екстрені відключення світла.
При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.
Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.
Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.