ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого

Київ, Вівторок 13 січня 2026 17:40
UA EN RU
Ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого Ілюстративне фото: на правому березі Києва погіршилася ситуація зі світлом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві тривають екстрені відключення зі світлом. Ситуація на правому березі погіршилася і тепер така сама, як і на лівому березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Який статус у столиці зараз. Усе місто перебуває в екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилася до рівня лівого берега", - сказав він.

За словами Коваленка, зараз надходить велика кількість заявок про проблеми зі світлом. Близько 70% виїздів - це умовно хибні. Люди подають заявки через те, що світла менше, ніж очікувалося.

"Тільки 30% це реальні проблеми, де потрібне втручання бригад мереж. Дуже прошу залишати заявки реальні. Тому що дуже багато аварій і хочеться, щоб ресурс використовувався там, де він дійсно потрібен", - додав він.

Удари по Києву

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках.

Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Уже п'ятий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Графіки відключення світла YASNO Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році