Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та областях оголосили тривогу через загрозу балістики

Середа 14 січня 2026 00:10
UA EN RU
У Києві та областях оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 14 січня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:06.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з півночі.

Оновлено о 00:26

У Києві та деяких областях оголосили відбій тривоги, водночас атака дронів продовжується.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

У Києві та областях оголосили тривогу через загрозу балістики

Обстріли Києва

Нагадаємо, в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого удару по енергооб'єктах і житлових будинках у Києві. В результаті цієї атаки ситуація зі світлом погіршилася. Причому на лівому березі столиці постійно діяли екстрені відключення світла.

Уже в ніч на 13 січня росіяни знову здійснили атаку на Київ. Ворог бив дронами, балістикою, а під ранок запустив крилаті ракети. Мета та сама - удар по енергооб'єктах. Через це екстрені відключення довелося ввести по всьому місту.

За словами заступника міністра енергетики Сергія Колесника, ситуація в Києві зараз найскладніша серед усіх регіонів. Причому він додав, що частина споживачів залишаються без опалення, а через регулярні обстріли спрогнозувати ситуацію зі світлом поки неможливо.

У ДТЕК ввечері повідомили, що ситуація на правому березі погіршилася і тепер така ж, як і на лівому.

