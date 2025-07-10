Росія атакує Чехію зсередини: розвідка розкрила методи Кремля

У новому звіті чеська спецслужба повідомила, що Росія намагається відновити розгалужену шпигунську мережу, прикриваючись дипломатами у своєму посольстві в Празі.

У документі йдеться про те, що ворожі служби використовували не лише своїх агентів, а й вербували осіб без прямого зв’язку з РФ. Наприклад, білоруському шукачу притулку платили криптовалютою за публікацію проросійської пропаганди.

Особливу увагу росіяни приділяли вербуванню економічно вразливих людей з-поза меж ЄС, використовуючи інтернет-оголошення, зокрема в Telegram. У багатьох випадках, зазначили у BIS, завербовані навіть не знали, що виконують завдання Кремля.

"Їх залучають до всього - від перевезення людей або пакунків до зйомки стратегічних об'єктів та підпалів", - зазначено в документі.

Як приклад наводиться підпал автобусного депо в Празі, який, за даними слідства, організував громадянин Колумбії на замовлення через інтернет.

Окремо у звіті згадується й ворожа активність Китаю, який намагається тиснути на співпрацю Чехії з Тайванем і нівелювати згадки про порушення прав людини.