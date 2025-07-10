Россия атакует Чехию изнутри: разведка раскрыла методы Кремля

Чешская разведка назвала 2024 год одним из самых опасных для безопасности страны из-за активности России. Речь идет о кибератаках, дезинформации, шпионаже и попытках саботажа.
Об этом заявил глава разведки Чехии Михал Куделка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В новом отчете чешская спецслужба сообщила, что Россия пытается восстановить разветвленную шпионскую сеть, прикрываясь дипломатами в своем посольстве в Праге.
В документе говорится о том, что вражеские службы использовали не только своих агентов, но и вербовали лиц без прямой связи с РФ. Например, белорусскому искателю убежища платили криптовалютой за публикацию пророссийской пропаганды.
Особое внимание россияне уделяли вербовке экономически уязвимых людей из-за пределов ЕС, используя интернет-объявления, в частности в Telegram. Во многих случаях, отметили в BIS, завербованные даже не знали, что выполняют задание Кремля.
"Их привлекают ко всему - от перевозки людей или пакетов до съемки стратегических объектов и поджогов", - указано в документе.
В качестве примера приводится поджог автобусного депо в Праге, который, по данным следствия, организовал гражданин Колумбии по заказу через интернет.
Отдельно в отчете упоминается и враждебная активность Китая, который пытается давить на сотрудничество Чехии с Тайванем и нивелировать упоминания о нарушениях прав человека.
Напомним, ранее глава чешской службы безопасности Михал Куделка заявил, что его страна остается одной из целей российской гибридной войны.
По его словам, Москва применяет классический шпионаж, кибератаки, дезинформационные кампании и подрывную деятельность.
В то же время разведслужбы по всей Европе уже готовятся к новым вызовам после завершения войны в Украине, в частности к возможному наплыву украинских ветеранов и риску попадания оружия в руки преступников.
Также разведка Чехии предупреждала, что Россия Китай и Иран представляют угрозу для безопасности Европы. Разведчики считают, что мир балансирует на грани глобального конфликта.
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