Росія анонсувала "режим тиші" на Херсонському напрямку

"У зв'язку з проведенням гуманітарної операції в районі населеного пункту Олешки Херсонської області, збройними силами РФ припиняється вогонь на Херсонському напрямку та вводиться "режим тиші" з 04 години ранку (по Києву теж 04:00 - ред.) 27 жовтня 2026 року", - заявив Герасимов.

За його словами, для безпеки людей та доставки гуманітарної допомоги буде проведено інженерну розвідку та забезпечено безпечний проїзд колони до Олешок.

Припинення вогню в Олешках

Нагадаємо, першою про припинення вогню в Олешках заявила перша леді США Меланія Трамп. Вона наголосила, що Україна та Росія погодилися на таку ініціативу.

Після цього лідер фракції СН та член української переговорної команди Давид Арахамія зазначив, що вже найближчим часом розпочнеться операція з деблокування Олешок та околиць.