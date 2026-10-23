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Россия анонсировала "режим тишины" на Херсонском направлении

19:18 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Валерий Герасимов, начальник российского генштаба (Getty Images)

Российские войска с раннего утра 27 октября должны будут прекратить огонь на Херсонском направлении. Это необходимо для гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ в Telegram.

"В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Олешки Херсонской области, вооруженными силами РФ прекращается огонь на Херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра (по Киеву тоже 04:00 - ред.) 27 октября 2026 г", - заявил Герасимов.

По его словам, для безопасности людей и доставки гуманитарной помощи будет проведена инженерная разведка и обеспечен безопасный проезд колонны в Олешки.

Прекращение огня в Олешках

Напомним, первой о прекращении огня в Олешках заявила первая леди США Мелания Трамп. Она отметила, что Украина и Россия согласились на такую инициативу.

После этого лидер фракции СН и член украинской переговорной команды Давид Арахамия отметил, что уже в ближайшее время начнется операция по деблокированию Олешек и окрестностей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который вел переговоры с российской стороной, подтвердил, что Киев и Москва договорились временно прекратить огонь в районе населенного пункта.

Он отметил, что будет обеспечена безопасная эвакуация жителей города.

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