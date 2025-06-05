Росія активно застосовує авіацію проти Сумської області, - ДПСУ

Як відзначив Демченко, Росія не припиняє обстріли прикордонних територій України. Під вогнем опиняються райони Сумської, Харківської та Чернігівської областей, втім, найбільше ударів припадає саме на Сумську область.

"На цьому напрямку ворог активно використовує авіацію - здійснює скидання керованих авіаційних бомб і завдає ударів некерованими ракетами", - розповів Демченко.

Він додав, що удари супроводжуються спробами прориву малими штурмовими групами. Зокрема останнім часом росіяни розширили географію атак: якщо раніше активність спостерігалася поблизу Басівки та Журавки, то тепер ворог намагається просуватись й у напрямках Веселівки та Володимирівки.

Водночас як розповів речник ДПСУ, росіяни не застосовують бронетехніку. Малі штурмові групи інколи намагаються пересуватись на квадроциклах чи мотоциклах, щоб спробувати якнайшвидше просунутись вглиб.