Росія активно застосовує авіацію проти Сумської області, - ДПСУ

Російські терористи активно використовують авіацію на Сумському напрямку. Атаки супроводжуються спробами прориву малих штурмових груп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Як відзначив Демченко, Росія не припиняє обстріли прикордонних територій України. Під вогнем опиняються райони Сумської, Харківської та Чернігівської областей, втім, найбільше ударів припадає саме на Сумську область.
"На цьому напрямку ворог активно використовує авіацію - здійснює скидання керованих авіаційних бомб і завдає ударів некерованими ракетами", - розповів Демченко.
Він додав, що удари супроводжуються спробами прориву малими штурмовими групами. Зокрема останнім часом росіяни розширили географію атак: якщо раніше активність спостерігалася поблизу Басівки та Журавки, то тепер ворог намагається просуватись й у напрямках Веселівки та Володимирівки.
Водночас як розповів речник ДПСУ, росіяни не застосовують бронетехніку. Малі штурмові групи інколи намагаються пересуватись на квадроциклах чи мотоциклах, щоб спробувати якнайшвидше просунутись вглиб.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 4 червня, на лінії бойового зіткнення відбулось 169 боїв. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курському напрямках.
Як розповідав нещодавно Демченко, ворог продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад Сумської області. Зокрема росіяни намагаються розширити зону заходу.
Як йдеться у матеріалі РБК-Україна "Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар", Росія наразі не має достатніх сил, щоб влітку рухатись "скрізь та одразу". Через це окупанти обрали дві ділянки для наступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.