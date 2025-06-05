Россия активно применяет авиацию против Сумской области, - ГПСУ

Российские террористы активно используют авиацию на Сумском направлении. Атаки сопровождаются попытками прорыва малых штурмовых групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Как отметил Демченко, Россия не прекращает обстрелы приграничных территорий Украины. Под огнем оказываются районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей, впрочем, больше всего ударов приходится именно на Сумскую область.
"На этом направлении враг активно использует авиацию - осуществляет сброс управляемых авиационных бомб и наносит удары неуправляемыми ракетами", - рассказал Демченко.
Он добавил, что удары сопровождаются попытками прорыва малыми штурмовыми группами. В частности в последнее время россияне расширили географию атак: если раньше активность наблюдалась вблизи Басовки и Журавки, то теперь враг пытается продвигаться и в направлениях Веселовки и Владимировки.
В то же время, как рассказал представитель ГПСУ, россияне не применяют бронетехнику. Малые штурмовые группы иногда пытаются передвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы попытаться как можно быстрее продвинуться вглубь.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 4 июня, на линии боевого соприкосновения состоялось 169 боев. Больше всего враг давил на Покровском и Курском направлениях.
Как рассказывал недавно Демченко, враг продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. В частности россияне пытаются расширить зону захода.
Как говорится в материале РБК-Украина"Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар", Россия пока не имеет достаточных сил, чтобы летом двигаться "везде и сразу". Поэтому оккупанты выбрали два участка для наступления.
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