Росія активізує провокації на ЗАЕС: можливі блекаути та відключення генераторів

Росія перейшла до другої фази свого плану щодо Запорізької АЕС, влаштовуючи провокації та обстріли біля станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка .

На 15 день живлення від генераторів офіційна речниця - директорка з комунікацій Запорізької АЕС від окупантів Яшина - заявила, що Україна послідовно нібито наносить удари по паливним резервуарам для резервних генераторів.

При цьому, жодного подібного "удару" не зафіксовано навіть моніторинговою місією МАГАТЕ. Натомість росіяни буквально сьогодні вночі знову здійснили артобстріл з території впритул до ЗАЕС.

Фото: росіяни знову атакували ЗАЕС (t.me/andriyshTime)

За словами Андрющенка, це свідчить про перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС. Очікується, що росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою та використають її для перемикання станції на російські енергосистеми.

Водночас під час блекауту на ЗАЕС тривають масові відключення електроенергії на території окупованої Запорізької області через технічні роботи на підстанціях у Мелітополі. Це також підтверджує активну фазу робіт із технічного перепідключення АЕС.