ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия активизирует провокации на ЗАЭС: возможны блэкауты и отключения генераторов

Запорожская область, Среда 08 октября 2025 11:39
UA EN RU
Россия активизирует провокации на ЗАЭС: возможны блэкауты и отключения генераторов Фото: россияне готовят провокации на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия перешла ко второй фазе своего плана по Запорожской АЭС, устраивая провокации и обстрелы возле станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

На 15 день питания от генераторов официальная пресс-секретарь - директор по коммуникациям Запорожской АЭС от оккупантов Яшина - заявила, что Украина последовательно якобы наносит удары по топливным резервуарам для резервных генераторов.

При этом, ни одного подобного "удара" не зафиксировано даже мониторинговой миссией МАГАТЭ. Зато россияне буквально сегодня ночью снова осуществили артобстрел с территории вплотную к ЗАЭС.

Россия активизирует провокации на ЗАЭС: возможны блэкауты и отключения генераторовФото: россияне снова атаковали ЗАЭС (t.me/andriyshTime)

По словам Андрющенко, это свидетельствует о переходе к финальной стадии реинтеграции ЗАЭС. Ожидается, что россияне создадут очередную провокацию с "реальной" ядерной угрозой и используют ее для переключения станции на российские энергосистемы.

В то же время во время блэкаута на ЗАЭС продолжаются массовые отключения электроэнергии на территории оккупированной Запорожской области из-за технических работ на подстанциях в Мелитополе. Это также подтверждает активную фазу работ по-техническому переподключению АЭС.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция уже две недели остается без связи с украинской энергосистемой.

Все это время станция работает на дизель-генераторах, что является аварийным режимом работы. Куда все это время смотрит МАГАТЭ и возможна ли ядерная катастрофа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, в понедельник, 6 октября, сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Их расстояние от периметра станции составляет 1,25 км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Война России против Украины Оккупанты
Новости
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы