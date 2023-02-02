UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія адаптується до санкцій. Зеленський закликав ЄС збільшити тиск на агресора

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейському Союзу слід збільшити санкційний тиск на Росію, адже держава-агресор адаптується до обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн нові санкції проти РФ, зокрема, десятий санкційний пакет ЄС.

"Це спільне європейське завдання - зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії РФ. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терорист, навпаки, збільшує темп адаптації до санкцій", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив важливість виправлення ситуації.

Нагадаємо, сьогодні фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем прибули в Київ.

Зеленський вже зустрівся з президенткою Європейської комісії та заявив, що їхні спільні домовленості означатимуть зміцнення всієї Європи.

До того ж, ЄС хоче ввести нові санкції проти Росії у річницю російського вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн