ЄС хоче ввести нові санкції проти Росії у річницю вторгнення

Євросоюз хоче запровадити нові санкції проти Росії у річницю російського вторгнення в Україну.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами глави Єврокомісії, в ЄС розраховують, що нові антиросійські санкції будуть готові до 24 лютого.

Водночас, за даними AFP, Урсула фон дер Ляєн високо оцінила зусилля України щодо боротьби з корупцією після серії публічних розслідувань та гучних звільнень.

Нагадаємо, сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Завтра вона візьме участь у саміті Україна-ЄС.

Також ми повідомляли, що Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.