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Росія адаптується до санкцій. Зеленський закликав ЄС збільшити тиск на агресора

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Четвер 02 лютого 2023 14:16
Росія адаптується до санкцій. Зеленський закликав ЄС збільшити тиск на агресора Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейському Союзу слід збільшити санкційний тиск на Росію, адже держава-агресор адаптується до обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн нові санкції проти РФ, зокрема, десятий санкційний пакет ЄС.

"Це спільне європейське завдання - зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії РФ. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терорист, навпаки, збільшує темп адаптації до санкцій", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив важливість виправлення ситуації.

Нагадаємо, сьогодні фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем прибули в Київ.

Зеленський вже зустрівся з президенткою Європейської комісії та заявив, що їхні спільні домовленості означатимуть зміцнення всієї Європи.

До того ж, ЄС хоче ввести нові санкції проти Росії у річницю російського вторгнення в Україну.

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