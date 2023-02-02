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Россия адаптируется к санкциям. Зеленский призвал ЕС увеличить давление на агрессора

Новина українською →
Четверг 02 февраля 2023 14:16
Россия адаптируется к санкциям. Зеленский призвал ЕС увеличить давление на агрессора Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейскому Союзу следует увеличить санкционное давление на Россию, ведь государство-агрессор адаптируется к ограничениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский обсудил с фон дер Ляен новые санкции против РФ, в частности десятый санкционный пакет ЕС.

"Эта общая европейская задача - уменьшить способность России обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к поражению агрессии РФ. Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул важность исправления ситуации.

Напомним, сегодня фон дер Ляен вместе главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем прибыли в Киев.

Зеленский уже встретился с президентом Европейской комиссии и заявил, что их совместные договоренности будут означать укрепление всей Европы.

К тому же, ЕС хочет ввести новые санкции против России в годовщину российского вторжения в Украину.

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