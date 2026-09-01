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Росія 27 років ремонтувала атомний крейсер "Адмірал Нахімов": чи може бити по Україні

13:24 01.09.2026 Вт
2 хв
Які ракети несе на борту російський корабель?
aimg Костянтин Широкун
Росія 27 років ремонтувала атомний крейсер "Адмірал Нахімов": чи може бити по Україні Фото: Росія 27 років ремонтувала атомний крейсер "Адмірал Нахімов" (росЗМІ)
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Росія готується повернути до складу ВМФ атомний ракетний крейсер "Адмирал Нахимов" з ракетами "Калібр" та "Онікс" на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новые известия".

Зазначається, що корабель має увійти до складу російського флоту до кінця 2026 року після випробувань. Під час модернізації крейсер отримав нові радіолокаційні системи, 130-мм артилерійську установку АК-192М та нове ракетне озброєння.

Замість 20 протикорабельних ракет П-700 "Граніт" корабель отримав вертикальні пускові установки. Вони дозволяють застосовувати ракети "Калибр", "Оникс" та гіперзвукові "Циркон".

За даними з російських джерел, загалом на крейсері передбачено 176 пускових установок, 80 із них призначені для ударних ракет, а ще 96 - для зенітних ракет комплексу С-400.

Таким чином, після модернізації "Адмірал Нахімов" має поєднувати функції носія далекобійних ударних ракет і потужного корабля протиповітряної оборони.

Крейсер також може використовувати вертольоти Ка-27 або Ка-31. Останні оснащені радіолокаційною системою, яка дозволяє розширити зону виявлення повітряних і надводних цілей та передавати інформацію корабельним системам озброєння.

Особливе значення Росія може надавати його застосуванню в Арктиці. Після повернення до складу ВМФ "Адмірал Нахімов" може стати одним із флагманів російського флоту.

Після модернізації корабель теоретично може наносити удари по території України, але для цього йому необхідно підійти на прицільну дальність ракетного озброєння.

Росія 27 років ремонтувала атомний крейсер &quot;Адмірал Нахімов&quot;: чи може бити по Україні

Що відомо про корабель

"Адмірал Нахімов" є третім кораблем проєкту 1144 "Орлан". Його заклали у 1983 році на Балтійському заводі в Ленінграді, спустили на воду у 1986 році, а у 1988-му ввели до складу ВМФ СРСР.

Крейсери проєкту 1144 "Орлан" - це великі атомні ракетні кораблі, призначені для боротьби з великими надводними цілями, протиповітряної та протичовнової оборони, а також виконання командних функцій.

Корабель належить до Північного флоту РФ, однак більшу частину своєї історії провів у ремонті. Роботи з модернізації розпочалися ще у 1999 році, а активна фаза - лише у 2013-му. Завершення модернізації спочатку планували на 2018 рік, однак терміни неодноразово переносилися.

Нагадаємо, у червні біля Данії пройшов незвичний російський конвой. До його складу входила яхта Graceful, пов'язана із російським диктатором Володимиром Путіним.

У січні Королівський флот Британії вигнав з Брістольської протоки підозрілий корабель РФ після його стоянки біля критичних підводних кабелів.

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