Россия 27 лет ремонтировала атомный крейсер "Адмирал Нахимов": может ли бить по Украине

Россия готовится вернуть в состав ВМФ атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" с ракетами "Калибр" и "Оникс" на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новые известия ".

Отмечается, что корабль должен войти в состав российского флота до конца 2026 г. после испытаний. В ходе модернизации крейсер получил новые радиолокационные системы, 130-мм артиллерийскую установку АК-192М и новое ракетное вооружение.

Вместо 20 противокорабельных ракет П-700 "Гранит" корабль получил вертикальные пусковые установки. Они позволяют применять ракеты Калибр, Оникс и гиперзвуковые Циркон.

По данным из российских источников, в общей сложности на крейсере предусмотрено 176 пусковых установок, 80 из них предназначены для ударных ракет, а еще 96 - для зенитных ракет комплекса С-400.

Таким образом, после модернизации "Адмирал Нахимов" объединяет функции носителя дальнобойных ударных ракет и мощного корабля противовоздушной обороны.

Крейсер также может использовать вертолеты Ка-27 или Ка-31. Последние оснащены радиолокационной системой, позволяющей расширить зону обнаружения воздушных и надводных целей и передавать информацию корабельным системам вооружения.

Особое значение Россия может придавать его применению в Арктике. По возвращении в состав ВМФ "Адмирал Нахимов" может стать одним из флагманов российского флота.

После модернизации корабль теоретически может наносить удары по территории Украины, но для этого необходимо подойти на прицельную дальность ракетного вооружения.

Что известно о корабле

"Адмирал Нахимов" является третьим кораблем проекта 1144 года "Орлан". Его заложили в 1983 году на Балтийском заводе в Ленинграде, спустили на воду в 1986 году, а в 1988 году ввели в состав ВМФ СССР.

Крейсеры проекта 1144 г. "Орлан" - это крупные атомные ракетные корабли, предназначенные для борьбы с большими надводными целями, противовоздушной и противолодочной обороны, а также выполнения командных функций.

Корабль принадлежит к Северному флоту РФ, однако большую часть своей истории провел в ремонте. Работы по модернизации начались еще в 1999 году, а активная фаза – только в 2013-м. Завершение модернизации первоначально планировалось на 2018 год, однако сроки неоднократно переносились.