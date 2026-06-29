Біля Данії помітили "яхту Путіна" у супроводі військових кораблів, - ЗМІ

Біля Данії пройшов незвичний російський конвой. До його складу входила яхта Graceful, яку міжнародні ЗМІ пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данський суспільний мовник DR .

Про проходження російського конвою свідчать спостереження проєкту DR Verificer на спеціалізованих сервісах відстеження суден, а також фотографії очевидців, зроблені з узбережжя.

У ніч на понеділок яхта пройшла через протоку Великий Бельт, зранку - повз острів Анхольт, а вдень прямувала до мису Скаген. Разом із нею рухалися російський есмінець і патрульний корабель.

Чому цей рейс привернув увагу

Маршрут Graceful викликав інтерес, оскільки ще 30 серпня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яхта вимкнула автоматичну систему ідентифікації AIS.

Відтоді судно майже не з'являлося в міжнародних системах відстеження. Відомо лише, що його помічали в Санкт-Петербурзі.

За конвоєм стежили Данія та Німеччина

За інформацією DR, із неділі за рухом російського конвою по черзі стежили данський флот і берегова охорона Німеччини. Безпосередньо в данських водах судна супроводжував патрульний корабель P521 "Фрея".

У командуванні оборони Данії пояснили, що супровід іноземних державних суден під час проходження через данські протоки є звичайною практикою.

"Збройні сили цілком у рамках рутинної практики супроводжують судна, зокрема судна іноземних держав, які пропливають через данські протоки та акваторії, використовуючи відповідні ресурси", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про яхту

Graceful має довжину понад 80 метрів. За оцінкою Forbes, її вартість перевищує 750 млн данських крон (близько 115 млн доларів).

Кінцевий пункт призначення російського конвою наразі невідомий.