Біля Данії помітили "яхту Путіна" у супроводі військових кораблів, - ЗМІ
Біля Данії пройшов незвичний російський конвой. До його складу входила яхта Graceful, яку міжнародні ЗМІ пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данський суспільний мовник DR.
Про проходження російського конвою свідчать спостереження проєкту DR Verificer на спеціалізованих сервісах відстеження суден, а також фотографії очевидців, зроблені з узбережжя.
У ніч на понеділок яхта пройшла через протоку Великий Бельт, зранку - повз острів Анхольт, а вдень прямувала до мису Скаген. Разом із нею рухалися російський есмінець і патрульний корабель.
Чому цей рейс привернув увагу
Маршрут Graceful викликав інтерес, оскільки ще 30 серпня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яхта вимкнула автоматичну систему ідентифікації AIS.
Відтоді судно майже не з'являлося в міжнародних системах відстеження. Відомо лише, що його помічали в Санкт-Петербурзі.
За конвоєм стежили Данія та Німеччина
За інформацією DR, із неділі за рухом російського конвою по черзі стежили данський флот і берегова охорона Німеччини. Безпосередньо в данських водах судна супроводжував патрульний корабель P521 "Фрея".
У командуванні оборони Данії пояснили, що супровід іноземних державних суден під час проходження через данські протоки є звичайною практикою.
"Збройні сили цілком у рамках рутинної практики супроводжують судна, зокрема судна іноземних держав, які пропливають через данські протоки та акваторії, використовуючи відповідні ресурси", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про яхту
Graceful має довжину понад 80 метрів. За оцінкою Forbes, її вартість перевищує 750 млн данських крон (близько 115 млн доларів).
Кінцевий пункт призначення російського конвою наразі невідомий.
Нагадаємо, у 2023 році центр "Досьє" повідомляв, що флот, який пов'язують із Володимиром Путіним, може налічувати до десяти яхт і допоміжних суден.
Тоді розслідувачі заявили, що ідентифікували ще два судна - мегаяхту Victoria та човен Orion, які раніше не фігурували у відкритих джерелах.