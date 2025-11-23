ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія до 2030 року буде змушена списати близько 340 літаків через санкції, - СЗР

Неділя 23 листопада 2025 14:26
UA EN RU
Росія до 2030 року буде змушена списати близько 340 літаків через санкції, - СЗР Фото: Ан-24 (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Російська цивільна авіація, яку Кремль намагається подати як приклад технологічної незалежності, опинилася під загрозою через критичну залежність від західних комплектувальних і неможливість їх обслуговування під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Літаки SSJ-100, що продовжують експлуатуватися, оснащені французькими двигунами SaM146, які російські авіакомпанії не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Літаки мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт забезпечують "донорськими" запчастинами.

Імпортозаміщена версія SSJ-NEW, де потрібно замінити 64 вузли, не пройшла сертифікацію, терміни запуску переносили кілька разів і нині мова йде про 2026 рік - без гарантій і прогнозів щодо серійного виробництва. Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового запуску.

Модель МС-21-300 могла отримати дозвіл на серійне виробництво, однак після початку агресії проти України проєкт призупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G. Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, досі доопрацьовується. Російським виробникам не вдалося замінити системи зледеніння, туалетний модуль, систему попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення.

Водночас дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км. У сегменті турбогвинтових літаків ситуація також складна: замість реального імпортозаміщення для заміни Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері", без пріоритету для безпеки пасажирів.

Проєкт "Байкал", який мав стати заміною для Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування продовжується.

За прогнозом голови "Росавіації" Дмитра Ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків - 230 вітчизняних і 109 імпортних. До цього переліку потраплять і сучасні SSJ-100, зібрані на базі західних технологій, доступ до технічного обслуговування яких наразі заблоковано.

РФ закуповує запчастини для літаків Boeing і Airbus

Після запровадження західних санкцій Росії все ж вдалося придбати запчастини для літаків Boeing та Airbus на суму майже 190 млн доларів. Основні обсяги товарів надходили з Туреччини, ОАЕ та Китаю.

Найбільшим постачальником стала дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery, яка менш ніж за півтора року здійснила понад 700 відправок у РФ.

Більшість деталей отримала група "Аерофлот", до якої входять авіакомпанії "Аерофлот", "Росія" та "Перемога".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
ЗСУ зачистили центр Покровська, ворогу не вдається закріпитися, - ДШВ
ЗСУ зачистили центр Покровська, ворогу не вдається закріпитися, - ДШВ
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті