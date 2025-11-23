Росія до 2030 року буде змушена списати близько 340 літаків через санкції, - СЗР
Російська цивільна авіація, яку Кремль намагається подати як приклад технологічної незалежності, опинилася під загрозою через критичну залежність від західних комплектувальних і неможливість їх обслуговування під санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Літаки SSJ-100, що продовжують експлуатуватися, оснащені французькими двигунами SaM146, які російські авіакомпанії не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Літаки мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт забезпечують "донорськими" запчастинами.
Імпортозаміщена версія SSJ-NEW, де потрібно замінити 64 вузли, не пройшла сертифікацію, терміни запуску переносили кілька разів і нині мова йде про 2026 рік - без гарантій і прогнозів щодо серійного виробництва. Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового запуску.
Модель МС-21-300 могла отримати дозвіл на серійне виробництво, однак після початку агресії проти України проєкт призупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G. Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, досі доопрацьовується. Російським виробникам не вдалося замінити системи зледеніння, туалетний модуль, систему попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення.
Водночас дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км. У сегменті турбогвинтових літаків ситуація також складна: замість реального імпортозаміщення для заміни Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері", без пріоритету для безпеки пасажирів.
Проєкт "Байкал", який мав стати заміною для Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування продовжується.
За прогнозом голови "Росавіації" Дмитра Ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків - 230 вітчизняних і 109 імпортних. До цього переліку потраплять і сучасні SSJ-100, зібрані на базі західних технологій, доступ до технічного обслуговування яких наразі заблоковано.
РФ закуповує запчастини для літаків Boeing і Airbus
Після запровадження західних санкцій Росії все ж вдалося придбати запчастини для літаків Boeing та Airbus на суму майже 190 млн доларів. Основні обсяги товарів надходили з Туреччини, ОАЕ та Китаю.
Найбільшим постачальником стала дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery, яка менш ніж за півтора року здійснила понад 700 відправок у РФ.
Більшість деталей отримала група "Аерофлот", до якої входять авіакомпанії "Аерофлот", "Росія" та "Перемога".