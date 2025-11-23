ua en ru
Россия до 2030 года будет вынуждена списать около 340 самолетов из-за санкций, - СВР

Воскресенье 23 ноября 2025 14:26
UA EN RU
Россия до 2030 года будет вынуждена списать около 340 самолетов из-за санкций, - СВР Фото: Ан-24 (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Российская гражданская авиация, которую Кремль пытается подать как пример технологической независимости, оказалась под угрозой из-за критической зависимости от западных комплектующих и невозможности их обслуживания под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Самолеты SSJ-100, которые продолжают эксплуатироваться, оснащены французскими двигателями SaM146, которые российские авиакомпании не могут официально обслуживать из-за санкций. Самолеты имеют проблемы с системами управления и шасси, а ремонт обеспечивают "донорскими" запчастями.

Импортозамещенная версия SSJ-NEW, где нужно заменить 64 узла, не прошла сертификацию, сроки запуска переносили несколько раз и сейчас речь идет о 2026 году - без гарантий и прогнозов по серийному производству. Среднемагистральный МС-21 также не готов к массовому запуску.

Модель МС-21-300 могла получить разрешение на серийное производство, однако после начала агрессии против Украины проект приостановили из-за использования американских двигателей Pratt & Whitney PW1000G. Версия МС-21-310, в которой должны были заменить 70 западных узлов, до сих пор дорабатывается. Российским производителям не удалось заменить системы обледенения, туалетный модуль, систему предупреждения столкновений, метеолокатор и электропитание.

В то же время дальность обновленной модели сократилась с 6 400 до 3 830 км. В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация также сложная: вместо реального импортозамещения для замены Ан-24 и Ан-26 Россия продлевает сроки их эксплуатации "на бумаге", без приоритета для безопасности пассажиров.

Проект "Байкал", который должен был стать заменой для Ан-2, признан неудачным, хотя финансирование продолжается.

По прогнозу главы "Росавиации" Дмитрия Ядрова, к 2030 году в российской гражданской авиации придется списать около 340 самолетов - 230 отечественных и 109 импортных. В этот перечень попадут и современные SSJ-100, собранные на базе западных технологий, доступ к техническому обслуживанию которых сейчас заблокирован.

РФ закупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

После введения западных санкций России все же удалось приобрести запчасти для самолетов Boeing и Airbus на сумму почти 190 млн долларов. Основные объемы товаров поступали из Турции, ОАЭ и Китая.

Крупнейшим поставщиком стала дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery, которая менее чем за полтора года осуществила более 700 отправок в РФ.

Большинство деталей получила группа "Аэрофлот", в которую входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа".

