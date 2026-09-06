Росія 20 разів атакувала Дніпропетровщину, є загиблий та численні руйнування

Внаслідок масованих атак російських окупантів по чотирьох районах Дніпропетровської області одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
Загалом упродовж доби противник понад 20 разів атакував населені пункти регіону, застосовуючи артилерію та безпілотники.
У обласному центрі під ворожим вогнем опинилися цивільні об'єкти та міська інфраструктура.
Внаслідок ударів понівечені склад логістичної компанії, місцеве підприємство та гаражний кооператив.
Під час обстрілу загинув 69-річний чоловік. Ще один 49-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Крім того, двоє 19-річних юнаків та 68-річна жінка дістали травми і лікуватимуться амбулаторно.
Фото: наслідки ударів РФ по Дніпропетровщині (t.me/dnipropetrovskaODA)
У Кам’янському районі під удар потрапили Вишнівська та Божедарівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурні об'єкти, а також постраждав 26-річний чоловік (лікується амбулаторно).
На Нікопольщині ворог цілив по райцентру, а також Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.
Пошкоджень зазнали приватний будинок, місцева інфраструктура та автомобіль, травмовано 55-річного чоловіка.
У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську та Грушівську громади.
Нагадаємо, що масований обстріл 6 вересня став черговим етапом систематичних атак російських окупантів на цивільну інфраструктуру регіону.
Зокрема, 5 вересня росіяни вдарили по Кам’янському, внаслідок чого кількість жертв зросла до чотирьох загиблих, а ще п'ятеро людей отримали поранення.
Крім того, 2 вересня ворог здійснив повітряний напад на Дніпро, внаслідок якого у місті загинули щонайменше двоє людей та були пошкоджені продуктові склади торговельної мережі.
Того ж дня окупанти атакували безпілотником пасажирський поїзд на Дніпропетровщині, проте завдяки вчасній евакуації пасажири та залізничники не постраждали.