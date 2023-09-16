Росія 118 разів вдарила по українських портах після виходу із "зернової угоди"

Як зазначив Кубраков, Росія завдала ударів по українських портах 118 разів. Це сталося після виходу з чорноморської угоди, 17 липня.

За його словами, внаслідок атак зруйновано або пошкоджено близько третини портової інфраструктури України.

Також зазначається, що Румунія планує найближчими місяцями подвоїти щомісячну кількість зерна, яку Україна транзитом зможе переплавляти через порт Констанца - до 4 млн тонн.

Кубраков сподівається, що це допоможе "покрити" хоча б 50% українського експорту.

Проблеми з зерном

У травні 2023 року Євросоюз дозволив п'яти країнам (Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії та Словаччині) ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

Вчора ЄС скасував обмеження на імпорт українського зерна, але Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.