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Россия 118 раз ударила по украинским портам после выхода из "зерновой сделки"

Фото: Россия 118 раз ударила по украинским портам после 17 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после срыва "зернового соглашения" более сотни раз ударила по украинским портам. Часть портовой инфраструктуры разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в комментарии Reuters.

Как отметил Кубраков, Россия нанесла удары по украинским портам 118 раз. Это произошло после выхода из черноморской сделки, 17 июля.

По его словам, в результате атак разрушено или повреждено около трети портовой инфраструктуры Украины.

Также отмечается, что Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переплавлять через порт Констанца - до 4 млн тонн.

Кубраков надеется, что это поможет "покрыть" хотя бы 50% украинского экспорта.

Проблемы с зерном

В мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти странам (Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии) ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

Вчера ЕС отменил ограничения на импорт украинского зерна, но Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

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