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Росія 118 разів вдарила по українських портах після виходу із "зернової угоди"

Київ, Субота 16 вересня 2023 12:56
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Росія 118 разів вдарила по українських портах після виходу із "зернової угоди" Фото: Росія 118 разів вдарила по українських портах після 17 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після зриву "зернової угоди" більше сотні разів вдарила по українських портах. Частина портової інфраструктури зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у коментарі Reuters.

Як зазначив Кубраков, Росія завдала ударів по українських портах 118 разів. Це сталося після виходу з чорноморської угоди, 17 липня.

За його словами, внаслідок атак зруйновано або пошкоджено близько третини портової інфраструктури України.

Також зазначається, що Румунія планує найближчими місяцями подвоїти щомісячну кількість зерна, яку Україна транзитом зможе переплавляти через порт Констанца - до 4 млн тонн.

Кубраков сподівається, що це допоможе "покрити" хоча б 50% українського експорту.

Проблеми з зерном

У травні 2023 року Євросоюз дозволив п'яти країнам (Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії та Словаччині) ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі через те, що Польща вирішила продовжити заборону на імпорт зерна.

Вчора ЄС скасував обмеження на імпорт українського зерна, але Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

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