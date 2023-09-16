ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия 118 раз ударила по украинским портам после выхода из "зерновой сделки"

Киев, Суббота 16 сентября 2023 12:56
UA EN RU
Россия 118 раз ударила по украинским портам после выхода из "зерновой сделки" Фото: Россия 118 раз ударила по украинским портам после 17 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после срыва "зернового соглашения" более сотни раз ударила по украинским портам. Часть портовой инфраструктуры разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в комментарии Reuters.

Как отметил Кубраков, Россия нанесла удары по украинским портам 118 раз. Это произошло после выхода из черноморской сделки, 17 июля.

По его словам, в результате атак разрушено или повреждено около трети портовой инфраструктуры Украины.

Также отмечается, что Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переплавлять через порт Констанца - до 4 млн тонн.

Кубраков надеется, что это поможет "покрыть" хотя бы 50% украинского экспорта.

Проблемы с зерном

В мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти странам (Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии) ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

Вчера ЕС отменил ограничения на импорт украинского зерна, но Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор порт Война в Украине атака дронов ракети
NEWS
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна