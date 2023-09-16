Россия 118 раз ударила по украинским портам после выхода из "зерновой сделки"
Россия после срыва "зернового соглашения" более сотни раз ударила по украинским портам. Часть портовой инфраструктуры разрушена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в комментарии Reuters.
Как отметил Кубраков, Россия нанесла удары по украинским портам 118 раз. Это произошло после выхода из черноморской сделки, 17 июля.
По его словам, в результате атак разрушено или повреждено около трети портовой инфраструктуры Украины.
Также отмечается, что Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переплавлять через порт Констанца - до 4 млн тонн.
Кубраков надеется, что это поможет "покрыть" хотя бы 50% украинского экспорта.
Проблемы с зерном
В мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти странам (Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии) ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.
Вчера ЕС отменил ограничения на импорт украинского зерна, но Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.
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