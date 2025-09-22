Росгвардія посилює свої війська танками в Україні, - британська розвідка

Росгвардія, підпорядкована безпосередньо Володимиру Путіну, налічує до 400 тисяч осіб. Танкові підрозділи розширюють її можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Великої Британії в X (колишній Twitter ).

Росгвардія формує танкові частини в рамках розширення важкого озброєння, повідомив її глава Віктор Золотов, колишній охоронець президента Путіна. Підрозділи безпосередньо підпорядковуються Кремлю і не входять до складу міністерства оборони Росії.

Роль Росгвардії на фронті і в тилу

Як зазначається у зведенні, основне завдання Росгвардії - забезпечення внутрішньої безпеки для збереження влади Путіна.

Частини Росгвардії були розгорнуті в Україні, де вони забезпечують безпеку тилу. Деякі підрозділи також беруть участь у бойових діях на передовій, хоча вони погано підготовлені для інтенсивних боїв.

Створення танкових частин

Рішення про формування танкових частин Путін підписав у серпні 2023 року після невдалого заколоту ПВК Вагнера в червні того ж року. Незважаючи на заяви Золотова про "відмінне" виконання завдань під час заколоту, немає доказів, що Росгвардія ефективно придушувала загрозу з боку Вагнера.

"Створення танкових підрозділів - це помітна мілітаризація Росгвардії, що збільшує її здатність протистояти військовим і парамілітарним загрозам. Воно також демонструє триваючу довіру Кремля до лояльності сил, що забезпечують охорону режиму", - зазначають у Міноборони Британії.