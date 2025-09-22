ЗСУ "мінуснули" 960 росіян та 3 гелікоптери: Генштаб оновив дані втрат росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України на офіційній сторінці у Facebook.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські підрозділи продовжують успішно виконувати оборонні та контрнаступальні завдання, завдаючи значних втрат противнику на різних напрямках.

Так, за минулу добу українські сили оборони знищили 960 російських окупантів та понад 570 одиниць їхньої військової техніки та озброєння.

Серед знищеної техніки - три ворожі гелікоптери.

Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 становлять 1102570 осіб.

Крім того, з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2025 року ЗСУ знищили: