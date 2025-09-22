ua en ru
ЗСУ "мінуснули" 960 росіян та 3 гелікоптери: Генштаб оновив дані втрат росіян

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 08:05
ЗСУ "мінуснули" 960 росіян та 3 гелікоптери: Генштаб оновив дані втрат росіян Ілюстративне фото: знищена російська техніка (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські військові завдали чергових значних втрат російським окупаційним силам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України на офіційній сторінці у Facebook.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські підрозділи продовжують успішно виконувати оборонні та контрнаступальні завдання, завдаючи значних втрат противнику на різних напрямках.

Так, за минулу добу українські сили оборони знищили 960 російських окупантів та понад 570 одиниць їхньої військової техніки та озброєння.

Серед знищеної техніки - три ворожі гелікоптери.

Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 становлять 1102570 осіб.

Крім того, з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2025 року ЗСУ знищили:

  • танків: 11 194 одиниці (+1);
  • бойових броньованих машин: 23 282 одиниці (+1);
  • артилерійських систем: 32 999 одиниць (+47);
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ): 1 493 одиниці (+1);
  • гелікоптерів: 344 одиниці (+3);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 62 001 (+403);
  • автомобільної техніки та автоцистерн: 62 363 одиниці (+118)

ЗСУ &quot;мінуснули&quot; 960 росіян та 3 гелікоптери: Генштаб оновив дані втрат росіян

Нагадаємо, за останню добу окупанти завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використали для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснили 3636 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Наразі Покровський напрямок найгарячіший, водночас на Торецькому ЗСУ відбили вже всі атаки РФ.

