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Путин об интеграции РФ и Беларуси: Это не союзное государство

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Россия, Среда 14 июля 2021 06:33
Путин об интеграции РФ и Беларуси: Это не союзное государство Фото: Владимир Путин, президент РФ, Александр Лукашенко, президент Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Президент России Владимир Путин прокомментировал интеграцию РФ и Беларуси. Он говорит, что это нельзя назвать союзным государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина News24 Russia.

Путин подчеркнул, что союз РФ и Беларуси - это не союзное государство, а интеграция.

"Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции", - говорит Путин.

Он попытался этот союз сравнить с Евросоюзом и признал, что внутри блока ЕС уровень интеграции более глубокий.

"В ЕС более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союза с Беларусью. Там и единая валюта есть, и более мощный таможенный союз... Там все такое есть, чего мы пока не достигли", - говорит Путин.

Напомним, что Лукашенко заявил о завершении создания союзного государства РФ и Беларуси. По его словам, это произойдет в сентябре.

Ранее сообщалось, что при создании союзного государства РФ и Беларуси осталось согласовать технические моменты. Об этом заявили в Беларуси.

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