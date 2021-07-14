Путин об интеграции РФ и Беларуси: Это не союзное государство
Президент России Владимир Путин прокомментировал интеграцию РФ и Беларуси. Он говорит, что это нельзя назвать союзным государством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина News24 Russia.
Путин подчеркнул, что союз РФ и Беларуси - это не союзное государство, а интеграция.
"Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции", - говорит Путин.
Он попытался этот союз сравнить с Евросоюзом и признал, что внутри блока ЕС уровень интеграции более глубокий.
"В ЕС более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союза с Беларусью. Там и единая валюта есть, и более мощный таможенный союз... Там все такое есть, чего мы пока не достигли", - говорит Путин.
Напомним, что Лукашенко заявил о завершении создания союзного государства РФ и Беларуси. По его словам, это произойдет в сентябре.
Ранее сообщалось, что при создании союзного государства РФ и Беларуси осталось согласовать технические моменты. Об этом заявили в Беларуси.