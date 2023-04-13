"Росатом", пропагандисти та зірки: Україна назвала пріоритетні санкції проти Росії

В Офісі президента України пройшов брифінг для голів дипломатичних місій країн ЄС та представництва ЄС в Україні, присвячений пріоритетним питанням санкційної політики щодо Росії.

Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що вже є практичні напрацювання щодо механізму використання конфіскованих російських активів для відновлення економіки України.

Радник керівника ОП Владислав Власюк зазначив пріоритетні напрямки обмежень проти РФ:

розширення санкційного тиску на російські банки та "Росатому",

посилення санкцій проти пропагандистів і представників шоу-бізнесу РФ,

подальші обмеження щодо російського ВПК та високотехнологічних галузей, які мають безпосереднє відношення до виробництва озброєння.

Свириденко зазначила, що США та Британія вже ввели перші обмеження до осіб та компаній, пов’язаних з "Росатомом". Тож Україна сподівається, що країни ЄС наслідують їхній приклад.

Окрім того радниця керівника ОП Дарія Зарівна підкреслила важливість посилення санкцій проти російських пропагандистів.

"Пропагандисти - одна із запорук існування путінського режиму. Саме вони щодня впливають на мільйони росіян через ЗМІ, стимулюючи ненависть до України та прагнення продовжувати війну. Прокремлівські журналісти, артисти, радикальні громадські об’єднання - важливі об’єкти для санкційного тиску. Накладення обмежень на їхні закордонні активи, на можливості подорожувати світом неодмінно посилять ефект у боротьбі з агресором", - сказала вона.

За її словами, персональні санкції також важливо спрямувати на російських чиновників, що безпосередньо залучені до процесу нелегальної депортації українських дітей.

Додамо, що наступного тижня санкційна група Єрмака-Макфола збирається оприлюднити другий План дій щодо посилення санкцій проти РФ.