"Росатом" може постачати компоненти для військової техніки РФ: що відомо

Як пише видання, це випливає із внутрішніх документів держкорпорації. В одному з листів керівництва "Росатому", що був надісланий восени 2022 року, йдеться про зустріч представників держкорпорації, Міноборони РФ та російського ВПК. З нього очевидно, що державна атомна компанія, яка проголошує свій статус як цивільна організація, що експлуатує атомні електростанції в комерційних партнерствах по всьому світу, пропонує надати товари російським військовим частинам і російським виробникам зброї, які перебувають під санкціями.

"Серед виробників зброї - виробник ракетних комплексів "Алмаз-Антей"; НПК "Техмаш", що виготовляє некеровані бомби та системи залпового вогню; "Високоточні комплекси", які виготовляють ракети "Іскандер"; НВО "Сплав", яке виробляє реактивні системи залпового вогню "Ураган", що стріляють касетними бомбами; державний авіаконгломерат; кілька російських виробників бронетранспортерів і танків", - зазначає WP і повідомляє, що має також детальний опис продукції, доступної для використання російськими військовими та збройовою промисловістю.

На думку експертів видання, війна Росії проти України засвідчила, наскільки тісно компанія "Росатом", до правління якої входять нинішні та колишні високопосадовці російських силових структур, пов’язана з військово-промисловим комплексом Росії і навіть з російськими військовими операціями в Україні.

"Саме співробітники "Росатома" сприяли незаконному захопленню РФ Запорізької АЕС в Україні. Свідки стверджують, що співробітники "Росатома", дислоковані на станції, схоже, скеровували частину російської артилерії, націлюючи на станцію", - підкреслює WP.

Наразі компанія уникала санкцій, частково внаслідок побоювання щодо потенційних економічних наслідків через її широку участь у цивільній ядерній енергетиці по всьому світу, включаючи Західну Європу та Сполучені Штати. У Європейському союзі, за даними видання, працює 18 атомних електростанцій, збудованих за російськими проєктами, а в Словаччині такі електростанції виробляють половину електроенергії країни.

"Проте якщо "Росатом" надає підтримку російській збройовій промисловості, це підлягає санкціям", - зазначив Деніел Фрід, координатор із санкцій Державного департаменту США.